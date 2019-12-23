ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до 29 декабря

Новости » Общество     23.12.2019 - 00:50
Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до 29 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вначале состоятся технические испытания путепровода

Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до конца недели - 29 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского голоса Киева Виталия Кличко.

По его словам, 23-26 декабря планируют асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели", - написал Кличко.

Он рассказал, что на мосту установят специальное оборудование, которые будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

Как известно, в феврале 2017 года на Шулявском путепроводе обвалилась часть бетонного забора.

На двух мостах в Киеве восстановили движение В Киеве изменено движение трамваев
Новости Украины Шулявский путепроводтранспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь