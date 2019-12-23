Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до 29 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вначале состоятся технические испытания путепровода

Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до конца недели - 29 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского голоса Киева Виталия Кличко.

По его словам, 23-26 декабря планируют асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели", - написал Кличко.

Он рассказал, что на мосту установят специальное оборудование, которые будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

Как известно, в феврале 2017 года на Шулявском путепроводе обвалилась часть бетонного забора.