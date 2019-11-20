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Кличко поднял цену ремонта Шулявского моста, - "Наші гроші"

Новости » Политика     20.11.2019 - 10:18
Кличко поднял цену ремонта Шулявского моста, - "Наші гроші"
Фото: Шулявский путепровод (tov-tob.livejournal.com)

Цену ремонта Шулявского моста подняли до 815 млн гривен

Киеврада дополнительно выделила средства на реконструкцию Шулявского моста. Об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на системы "Прозорро" и ".007".

Как отмечается, в ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" получило 88,52 млн гривен из 227,67 млн гривен. В прошлом году эта компания выиграла тендер на строительство моста за 598,5 млн гривен.

"В октябре 2019 года увеличили стоимость договора дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Следовательно, реконструкция подорожала на треть - до 814,52 млн грн", - говорится в сообщении.

Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.

Напомним, ранее издание "Наші гроші" писало, что руководитель Киевской городской государственной администриции Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до более 1 млрд грн сметной стоимости работ.

РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

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Новости Украины Шулявский путепроводВиталий Кличко
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