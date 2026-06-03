Шуляк розкрила, скільки грошей потрібно громадам на плани стійкості

Для реалізації планів стійкості та підготовки міст до наступного опалювального сезону необхідно виділити декілька десятків мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк.

Деталі фінансування

За словами Шуляк, плани стійкості не зможуть повноцінно запрацювати без окремого фінансового забезпечення. Тому під час внесення змін до державного бюджету депутатам необхідно передбачити для них мінімум 40 млрд гривень.

Ці кошти дозволять регіонам, містам і громадам підготуватися до ключових кризових викликів, зокрема перед наступним опалювальним сезоном. Адже наслідки російських атак найшвидше проявляються саме на місцевому рівні.

"Відповідні бюджетні рішення мають стати частиною ширшої підтримки громад, які під час війни відповідають за щоденну життєдіяльність територій, базові послуги для людей і готовність до кризових ситуацій", - підкреслила Шуляк.

Координація та розмежування повноважень

Водночас самих лише грошей недостатньо для ефективного результату, зазначила голова профільного комітету ВР. Реалізація планів стійкості потребує:

узгоджених рішень між громадами, міністерствами, центральною владою та військовими обласними адміністраціями;

чіткої координації дій на місцях у вигляді скоординованої системи.

"Без такої взаємодії навіть наявність ресурсу не гарантує ефективного результату. Без координації жодні ефективні управлінські рішення реалізувати буде неможливо", - пояснила Шуляк.

Окремо комітет ВР підготував до другого читання законопроєкт про розмежування повноважень між різними рівнями влади. Ухвалення цього документа, за словами нардепки, також є надзвичайно важливим для європейської підтримки та виконання індикаторів програми Ukraine Facility.

"Стійкість громад не може будуватися лише на кризовому реагуванні. Для цього потрібні бюджетні рішення, узгоджена робота всіх рівнів влади і законодавча рамка, яка дозволяє громадам виконувати свої функції не формально, а з реальним ресурсом для людей і територій", - резюмувала Шуляк.