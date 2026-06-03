Шуляк раскрыла, сколько денег нужно громадам на планы стойкости

Для реализации планов стойкости и подготовки городов к следующему отопительному сезону необходимо выделить несколько десятков миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елены Шуляк.

Детали финансирования

По словам Шуляк, планы стойкости не смогут полноценно заработать без отдельного финансового обеспечения. Поэтому при внесении изменений в государственный бюджет депутатам необходимо предусмотреть для них минимум 40 млрд гривен.

Эти средства позволят регионам, городам и громадам подготовиться к ключевым кризисным вызовам, в частности перед следующим отопительным сезоном. Ведь последствия российских атак быстрее всего проявляются именно на местном уровне.

"Соответствующие бюджетные решения должны стать частью более широкой поддержки общин, которые во время войны отвечают за ежедневную жизнедеятельность территорий, базовые услуги для людей и готовность к кризисным ситуациям", - подчеркнула Шуляк.

Координация и разграничение полномочий

В то же время одних только денег недостаточно для эффективного результата, отметила глава профильного комитета ВР. Реализация планов стойкости требует:

согласованных решений между общинами, министерствами, центральной властью и военными областными администрациями;

четкой координации действий на местах в виде скоординированной системы.

"Без такого взаимодействия даже наличие ресурса не гарантирует эффективного результата. Без координации никакие эффективные управленческие решения реализовать будет невозможно", - пояснила Шуляк.

Отдельно комитет ВР подготовил ко второму чтению законопроект о разграничении полномочий между различными уровнями власти. Принятие этого документа, по словам нардепа, также является чрезвычайно важным для европейской поддержки и выполнения индикаторов программы Ukraine Facility.

"Стойкость громад не может строиться только на кризисном реагировании. Для этого нужны бюджетные решения, согласованная работа всех уровней власти и законодательная рамка, которая позволяет общинам выполнять свои функции не формально, а с реальным ресурсом для людей и территорий", - резюмировала Шуляк.