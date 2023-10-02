Шуляк пояснила, чому депутати голосували проти відкриття декларацій

"У нас були полярні думки. Одні казали, що немає чого приховувати, відкриваємо всі ці реєстри і нехай вся громадськість має до них доступ. А інші говорили, що до них звернулися представники органів місцевого самоврядування, які знаходяться дуже близько до територій, де ведуться активні бойові дії і де є загроза тимчасової окупації. Тому якісь депутати не голосували не через власні мотиви, а тому що вважали, що так буде якнайкраще. Але президент відреагував досить швидко", - заявила Шуляк.

За її словами, запит суспільства на відкриті декларації депутати від "Слуги Народу" банально недооцінили і це було основною помилкою, тому реакція президента Володимира Зеленського була абсолютно зрозумілою. Вона не могла бути іншою, пояснила Шуляк, адже бачачи, що суспільство вимагає відкритих декларацій і відкритого реєстру прямо зараз, звичайно, мусиш накласти "вето".

"Електронне декларування - один з інструментів боротьби з корупцією, але за умови, якщо реєстр декларацій відкритий, публічний. Те, що депутати провалили правку про це 5 вересня, стало для мене неймовірним розчаруванням. Якби президент Володимир Зеленський не ветував цей закон, реєстри залишилися б закритими ще на один рік, а це було неприпустимо" - підкреслила Шуляк.

Нагадаємо, обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF відновлення е-декларування - один із структурних маяків з терміном виконання наприкінці липня.

Крім цього, він важливий, зокрема, для виконання Україною 7 рекомендацій на шляху до вступу в ЄС - уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків.

20 вересня у Верховній раді підтримали вето президента Володимира Зеленського та виправили один з найбільш резонансних законопроектів вересня - №9534.

Згідно з ним, в Україні не лише поновлюють обов‘язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а і відкривають реєстр цих декларацій. Тепер ознайомитись з ними зможе кожен українець.