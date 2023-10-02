Шуляк объяснила, почему депутаты голосовали против открытия деклараций

"У нас были полярные мнения. Одни говорили, что нечего скрывать, открываем все эти реестры и пусть вся общественность имеет к ним доступ. А другие говорили, что к ним обратились представители органов местного самоуправления, которые находятся очень близко к территориям, где ведутся активные боевые действия и где есть угроза временной оккупации. Поэтому некоторые депутаты не голосовали не по собственным мотивам, а потому что считали, что так будет лучше. Но президент отреагировал довольно быстро", - заявила Шуляк.

По ее словам, запрос общества на открытые декларации депутаты от "Слуги Народа" банально недооценили, и это было основной ошибкой, поэтому реакция президента Владимира Зеленского была совершенно ясна. Она не могла быть другой, объяснила Шуляк, видя, что общество требует открытых деклараций и открытого реестра прямо сейчас, конечно, должен наложить "вето".

"Электронное декларирование - один из инструментов борьбы с коррупцией, но при условии, если реестр деклараций открыт, публичен. То, что депутаты провалили правку об этом 5 сентября, стало для меня невероятным разочарованием. Если бы президент Владимир Зеленский не ветировал этот закон, реестры остались бы закрытыми еще на один год, а это было недопустимо" – подчеркнула Шуляк.

Напомним, обязательное декларирование для чиновников было временно остановлено в первые недели полномасштабной войны России против Украины. Но в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF возобновление е-декларирования - один из структурных маяков со сроком выполнения в конце июля.

Кроме этого, он важен, в частности, для выполнения Украиной 7 рекомендаций на пути вступления в ЕС - уже в октябре Еврокомиссия должна предоставить отчет с оценкой выполнения Украиной этих шагов.

20 сентября в Верховной раде поддержали вето президента Владимира Зеленского и исправили один из самых резонансных законопроектов сентября - №9534.

Согласно ему, в Украине не только возобновляют обязательное электронное декларирование чиновниками своих доходов и имущества, но и открывают реестр этих деклараций. Теперь ознакомиться с ними сможет каждый украинец.