Не там шукають ворога: в МЗС відреагували на недружні заяви Грузії щодо України

В Грузії образились через підтримку Україною нещодавніх протестів . Тбілісі варто припинити повторювати тези російської пропаганди, оскільки країна не там шукає ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі образився через підтримку Україною протестів й порадив українським політикам "стежити за своєю країною".

"Коли людина, яка воює, виходить і реагує на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це є прямим доказом того, що ця людина причетна, мотивована, щоб тут щось відбувалося", - заявив він.

Реакція МЗС

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, Україна відкидає подібні інсинуації, оскільки вони не мають нічого спільного з реальністю, а грузинська влада тим часом не там шукає ворога.

"Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність", - додав Ніколенко.

Ніколенко зауважив, що Україна й надалі залишатиметься другом грузинського народу й бажає йому не зупинятись в розбудові європейського майбутнього.