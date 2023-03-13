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Не там ищут врага: в МИД отреагировали на недружественные заявления Грузии в отношении Украины

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Понедельник 13 марта 2023 12:50
Не там ищут врага: в МИД отреагировали на недружественные заявления Грузии в отношении Украины Фото: в МИД отреагировали на недружественные заявления Грузии в отношении Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Грузии обиделись из-за поддержки Украиной недавних протестов. Тбилиси следует перестать повторять тезисы российской пропаганды, поскольку страна не там ищет врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обиделся из-за поддержки Украины протестов и посоветовал украинским политикам "следить за своей страной".

"Когда воюющий человек выходит и реагирует на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это является прямым доказательством того, что этот человек причастен, мотивирован, чтобы здесь что-то происходило", - заявил он.

Реакция МИД

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинской власти обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, Украина отвергает подобные инсинуации, поскольку они не имеют ничего общего с реальностью, а грузинская власть тем временем не там ищет врага.

"Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость", - добавил Николенко.

Николенко отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться другом грузинского народа и желает ему не останавливаться в развитии европейского будущего.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно МИД Украины выразил солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжать развитие европейского будущего в стране.

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