МЗС України висловило солідарність з народом Грузії на тлі протестів
Грузія зобов'язана гарантувати своїм громадянам права на мирні протести. Україна солідарна з грузинським народом в його прагненні продовжувати розбудову європейського майбутнього в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ України.
В МЗС зазначили, що продовжують уважно слідкувати за подіями в Грузії на тлі масових протестів проти законопроекту щодо "іноземних агентів".
"Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", - пише пресслужба.
Водночас в МЗС відзначили, що взяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати вищезгаданий законопроєкт та додали, що документ в нинішній редакції суперечить європейським цінностями та стандартами.
"Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Грузії почались масові вуличні протести проти законопроекту щодо "іноземних агентів".
За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, прийняття Грузією закону про "іноагентів" суперечить цінностям Європейського союзу, членом якого прагне стати Тбілісі.
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