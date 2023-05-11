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Шукають партизанів? У Білорусі посилили перевірки на стратегічних підприємствах

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Мінськ, Четвер 11 травня 2023 14:59
Шукають партизанів? У Білорусі посилили перевірки на стратегічних підприємствах Фото: КДБ та ФСБ шукають партизанів у Білорусі (instagram com fsb official rf)
Автор: Наталія Юрченко

Спецслужби Білорусі та Росії посилили перевірки на білоруських стратегічних підприємствах. Серед працівників шукають партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Відомо, що на території стратегічних підприємств, зокрема оборонних, посилили контррозвідувальний режим. Його контролюють агенти КДБ Білорусі та ФСБ Росії.

Спецслужби ретельно перевіряють працівників заводів, зокрема тих, хто має родичів в Україні.

"Дана перевірка відбувається у звичному форматі, а саме: перевірка на поліграфі, перевірка особистих телефонів та комп’ютерної техніки за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, росіяни розглядують можливість виробництва дронів Shahed у Білорусі.

Також нещодавно Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання.

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