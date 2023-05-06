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Війська Білорусі знову продовжили спільні з РФ навчання

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Мінськ, Субота 06 травня 2023 14:44
Війська Білорусі знову продовжили спільні з РФ навчання Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 травня, проте більшість все ж продовжить роботу.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 13.05;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.05;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 15.05;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 14.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 14.05;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 14.05.

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 54 тижні", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що, попри такі тривалі військові навчання, білоруські солдати все ще не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь провела ротацію військ, розміщених біля кордону з Україною.

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