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Ищут партизан? В Беларуси ужесточили проверки на стратегических предприятиях

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Минск, Четверг 11 мая 2023 14:59
Ищут партизан? В Беларуси ужесточили проверки на стратегических предприятиях Фото: КГБ и ФСБ ищут партизан в Беларуси (instagram com fsb official rf)
Автор: Наталья Юрченко

Спецслужбы Беларуси и России ужесточили проверки на белорусских стратегических предприятиях. Среди работников ищут партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Известно, что на территории стратегических предприятий, в частности оборонных, ужесточили контрразведывательный режим. Его контролируют агенты КГБ Беларуси и ФСБ России.

Спецслужбы тщательно проверяют работников заводов, в том числе имеющих родственников в Украине.

"Данная проверка проходит в обычном формате, а именно: проверка на полиграфе, проверка личных телефонов и компьютерной техники по месту жительства", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, россияне рассматривают возможность производства дронов Shahed в Беларуси.

Также недавно Беларусь снова продлила совместные с Россией военные учения.

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