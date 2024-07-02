Шукали ППО та вели відеоспостереження: СБУ в Одесі затримала групу російських агентів

Як зазначають у відомстві, за завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.

"Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території", - йдеться в повідомленні.

У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисники приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах.

Відеоспостереження на території порту

В СБУ повідомили, що ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

"Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки", - розповіли правоохоронці.

Після детальної документації діяльності зловмисників, СБУ затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли ті фотографували військовий об’єкт.

"Ще одного учасника ворожого осередку - місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі", - інформують у відомстві.

Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.