Шукали ППО та вели відеоспостереження: СБУ в Одесі затримала групу російських агентів

Служба безпеки в Одесі затримала агентурну групу ФСБ, яка складалась з двох військових та їхньої спільниці. Ціллю найманців РФ були позиції сил ППО та розміщення прихованого відеоспостереження в морському порті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, за завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.
"Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території", - йдеться в повідомленні.
У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисники приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах.
В СБУ повідомили, що ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
"Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки", - розповіли правоохоронці.
Після детальної документації діяльності зловмисників, СБУ затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли ті фотографували військовий об’єкт.
"Ще одного учасника ворожого осередку - місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі", - інформують у відомстві.
Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ.
"Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, правоохоронці також викрили в Одесі двох чоловіків, які планували на замовлення ФСБ Росії спалити черговий автомобіль українських військовослужбовців.
Також напередодні Служба безпеки України затримала агента російського спецназу, який готував прорив окупантів на Покровському напрямку.
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