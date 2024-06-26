Палили авто військових на замовлення ФСБ. В Одесі затримали двох зрадників

В Одесі викрили двох чоловіків, які планували на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії спалити черговий автомобіль українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

На замовлення російських спецслужб зрадники планували підпали чергове авто українських військових на території Одеси. Для вчинення злочину затримані хотіли використати легкозаймистий розпалювач.

Для виявлення потенційної цілі, фігуранти об’їжджали міські вулиці й фіксували номерні знаки, а також місця паркування військових автомобілів. Після цього інформацію передавали російському куратору через Telegram-канал.

"Після "відмашки" від ФСБ виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами. Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону. Після вчинення злочину терористи намагались на деякий час "залягти на дно", щоб потім продовжити серію підпалів", - додає СБУ.

Правоохоронцям вдалось запобігти черговим намірам злочинці. Після встановлення місця їх перебування, обидвох зрадників було затримано у їх власних помешканнях.

Фото: в Одесі затримали двох зрадників, які планували палити авто військових на замовлення ФСБ (t.me/SBUkr)

Одним із затриманих виявився колишній судимий наркодилер. До справи він залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків.

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, місткості із розпалювачем та банківські картки на які надходила "винагорода" від ворога.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди) обидвом зрадникам загрожує до 12 років тюрми.

Наразі обидва перебувають під вартою.