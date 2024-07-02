RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Искали ПВО и вели видеонаблюдение: СБУ в Одессе задержала группу российских агентов

Фото: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе (t.me/SBUkr)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безопасности в Одессе задержала агентурную группу ФСБ, состоявшую из двух военных и их сообщницы. Целью наемников РФ являлись позиции сил ПВО и размещение скрытого видеонаблюдения в морском порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу.

"Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения нужных объектов злоумышленники скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах.

Видеонаблюдение на территории порта

В СБУ сообщили, что еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.

"Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики", - рассказали правоохранители.

После детальной документации деятельности злоумышленников СБУ задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда те фотографировали военный объект.

"Еще одного участника вражеской ячейки - местную жительницу, задержали в ее собственном доме после того, как она сделала разведку вблизи потенциальной цели", - информируют в ведомстве.

Кроме того, СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе (t.me/SBUkr)

СБУ "охотится" на агентов РФ

Напомним, правоохранители также разоблачили в Одессе двух мужчин, которые планировали по заказу ФСБ России сжечь очередной автомобиль украинских военнослужащих.

Также накануне Служба безопасности Украины задержала агента российского спецназа, готовившего прорыв кафиров на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБОдесса