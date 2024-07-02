Искали ПВО и вели видеонаблюдение: СБУ в Одессе задержала группу российских агентов

Как отмечают в ведомстве, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу.

"Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения нужных объектов злоумышленники скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах.

Видеонаблюдение на территории порта

В СБУ сообщили, что еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.

"Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики", - рассказали правоохранители.

После детальной документации деятельности злоумышленников СБУ задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда те фотографировали военный объект.

"Еще одного участника вражеской ячейки - местную жительницу, задержали в ее собственном доме после того, как она сделала разведку вблизи потенциальной цели", - информируют в ведомстве.

Кроме того, СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.