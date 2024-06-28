СБУ затримала агента спецназу РФ, який готував прорив на Покровському напрямку
Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російського спецназу. Він готував прорив окупантів на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Фігурант розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої. Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії", - йдеться у повідомленні.
Ця інформація, за даними СБУ, була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.
"Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах. Служба безпеки затримала фігуранта у його власному помешканні", - розповіли в СБУ.
Ким виявився агент РФ
За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії.
"У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець Росгвардії, який співпрацює з воєнною розвідкою РФ. Його особу вже встановлено СБУ", - зазначили у відомстві.
У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських Telegram-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Ситуація на Покровському напрямку
За останню добу найгарячішими напрямками фронту залишалися Торецький, Покровський і Курахівський. Зокрема, на Покровському ворог втратив понад 300 військовослужбовців.
Нещодавно під час поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.
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