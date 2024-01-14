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Шукали легкий шлях до Молдови. ДПСУ затримала чотирьох ухилянтів

Неділя 14 січня 2024 10:06
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Шукали легкий шлях до Молдови. ДПСУ затримала чотирьох ухилянтів Фото: Шукали легкий шлях до Молдови. ДПСУ затримала чотирьох ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які намагались втекти до Молдови користуючись порадами Telegram-каналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У "консультантів" і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ", - пише ДПСУ.

Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно прикордонники затримали 17 ухилянтів, які планували втекти до Румунії та Угорщини.

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Молдова ДПСУ
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