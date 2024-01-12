ДПСУ затримала більше 15 осіб, які намагались втекти до Румунії та Угорщини
Прикордонники затримали 17 ухилянтів, які намагались втекти до Румунії та Угорщини. Проти усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Прикордонники відділів "Лужанка", "Косино" й "Вилок" викрили 6 спроб обійти пункти пропуску під час яких затримали 12 чоловіків на Закарпатті.
"Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією прикордонні наряди відділів "Тячів", "Ділове" та "Яблунівка", - пише пресслужба.
Фото: ДПСУ затримала більше 15 осіб, які намагались втекти до Румунії та Угорщини (t.me/DPSUkr)
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Нещодавно прикордонники "виловили" з річки Дністер чоловіка, який у гідрокостюмі з ластами намагався втекти до Молдови. Для його порятунку було використано човен.
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