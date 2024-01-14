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Искали легкий путь в Молдову. ГПСУ задержала четырех уклонистов

Воскресенье 14 января 2024 10:06
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Искали легкий путь в Молдову. ГПСУ задержала четырех уклонистов Фото: Искали легкий путь в Молдову. ГПСУ задержала четырех уклонистов(t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали четырех уклонян, пытавшихся бежать в Молдову, пользуясь советами Telegram-канала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"У "консультантов" и цена была установлена: от 3 до 5 тысяч долларов США. Мужчины получили инструкцию, добрались до контролируемого пограничного района и ожидали дальнейших указаний. Однако оттуда они попали в пограничное подразделение", - пишет ГПСУ.

Против уклонистов было составлено админпротоколы, решение по которым будет принимать суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно пограничники задержали 17 уклонистов, которые планировали сбежать в Румынию и Венгрию.

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