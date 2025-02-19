Як зареєструвати конфісковане авто, куплене на аукціоні: пояснення МВС

Куплений з аукціону конфіскований автомобіль необхідно офіційно зареєструвати. У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як це зробити, та які документи потрібні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Як зареєструвати конфісковане авто, куплене на аукціоні

"Якщо ви придбали на аукціоні конфіскований автомобіль, вам потрібно офіційно зареєструвати транспортний засіб", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що для цього знадобиться один із таких документів:

акт про проведений електронний аукціон або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу (видані органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем);

акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність);

договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений за результатами прилюдних торгів (аукціону) або електронних торгів, за яким продавцем виступає Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), або акт про реалізацію активів на електронних торгах, виданий АРМА.

Крім того, для фізичних осіб додається перелік таких документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка та витяг про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реєстраційні документи - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу / технічний паспорт та номерні знаки (у разі їх наявності).

Для юридичних осіб необхідно подати такий перелік документів:

копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);

довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку;

копія наказу про призначення відповідальної особи / довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги;

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.

Крім того, у МВС нагадали, що державна реєстрація зазначених ТЗ, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких обов'язкових платежів (за винятком безоплатно переданих конфіскованих ТЗ і таких, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати) - із внесенням відповідного запису у свідоцтво про реєстрацію.

Зареєструвати конфісковані транспортні засоби можна у сервісних центрах МВС. При цьому для мінімізації часу отримання послуги з реєстрації авто можна попередньо зареєструватися до електронної черги онлайн.