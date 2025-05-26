Ищете подержанное авто? В МВД объяснили, как не стать жертвой мошенников
Купить новую машину из автосалона - по карману не каждому украинцу, поэтому при выборе транспортного средства многие люди отдают предпочтение подержанным авто. Однако несмотря на большой выбор и более доступные цены, на вторичном рынке можно наткнуться порой на "кота в мешке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Покупка подержанного авто: самые распространенные проблемы
Украинцам напомнили, что на вторичном рынке авто - большой выбор и более доступные цены, однако вместо машины своей мечты можно приобрести "кота в мешке".
Отмечается, что во время перерегистрации транспортных средств с одного владельца на другого, администраторы сервисных центров МВД часто обнаруживают:
- поддельные документы;
- перебитые номера кузова;
- международный розыск.
Как не стать жертвой мошенников: совет МВД
Для того чтобы не попасть впросак при покупке подержанного авто, украинцам советуют провести экспертное исследование транспорта у специалистов Экспертной службы МВД.
"Это - гарантия надежной и безопасной покупки", - отметили в ГСЦ.
Уточняется, что при перерегистрации автомобиля, который уже был зарегистрирован в Украине, экспертное исследование проводится исключительно по желанию:
- или продавца;
- или покупателя.
Что происходит во время экспертного исследования
В МВД объяснили, что в рамках экспертного исследования транспорта специалисты:
- проверяют подлинность идентификационных номеров транспортного средства;
- проверяют подлинность регистрационных документов;
- составляют соответствующее заключение;
- вносят сведения в электронный реестр.
"С готовым заключением можно перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД, независимо от места проведения экспертного исследования", - отметили в ГСЦ.
В каких случаях экспертное исследование - обязательно
Гражданам сообщили, что сейчас экспертное исследование является обязательным только для первой регистрации транспортного средства, которое было в использовании за рубежом.
Тем временем при перерегистрации на нового владельца, экспертное исследование проводится по желанию покупателя или продавца.
"При регистрации нового авто из салона вывод Экспертной службы МВД не нужен", - отметили в ГСЦ МВД.
В завершение украинцам напомнили, что воспользоваться услугой экспертного исследования можно:
- по предварительной онлайн-записи на сайте через е-запись;
- зарегистрировавшись через терминал, расположенный в сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе.
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