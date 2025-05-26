Ищете подержанное авто? В МВД объяснили, как не стать жертвой мошенников

Купить новую машину из автосалона - по карману не каждому украинцу, поэтому при выборе транспортного средства многие люди отдают предпочтение подержанным авто. Однако несмотря на большой выбор и более доступные цены, на вторичном рынке можно наткнуться порой на "кота в мешке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Покупка подержанного авто: самые распространенные проблемы

Украинцам напомнили, что на вторичном рынке авто - большой выбор и более доступные цены, однако вместо машины своей мечты можно приобрести "кота в мешке".

Отмечается, что во время перерегистрации транспортных средств с одного владельца на другого, администраторы сервисных центров МВД часто обнаруживают:

поддельные документы;

перебитые номера кузова;

международный розыск.

Как не стать жертвой мошенников: совет МВД

Для того чтобы не попасть впросак при покупке подержанного авто, украинцам советуют провести экспертное исследование транспорта у специалистов Экспертной службы МВД.

"Это - гарантия надежной и безопасной покупки", - отметили в ГСЦ.

Уточняется, что при перерегистрации автомобиля, который уже был зарегистрирован в Украине, экспертное исследование проводится исключительно по желанию:

или продавца;

или покупателя.

Что происходит во время экспертного исследования

В МВД объяснили, что в рамках экспертного исследования транспорта специалисты:

проверяют подлинность идентификационных номеров транспортного средства;

проверяют подлинность регистрационных документов;

составляют соответствующее заключение;

вносят сведения в электронный реестр.

"С готовым заключением можно перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД, независимо от места проведения экспертного исследования", - отметили в ГСЦ.

В каких случаях экспертное исследование - обязательно

Гражданам сообщили, что сейчас экспертное исследование является обязательным только для первой регистрации транспортного средства, которое было в использовании за рубежом.

Тем временем при перерегистрации на нового владельца, экспертное исследование проводится по желанию покупателя или продавца.

"При регистрации нового авто из салона вывод Экспертной службы МВД не нужен", - отметили в ГСЦ МВД.

В завершение украинцам напомнили, что воспользоваться услугой экспертного исследования можно: