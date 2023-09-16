Шуфрича арештували, а ЄС скасував ембарго на імпорт зерна з України: новини за 15 вересня

Народного депутата Нестора Шуфрича арештували через підозру у державній зраді. При цьому ЄС скасував ембарго на імпорт зерна з України.

Війна Росії проти України: останні новини

Коломойському оголосили нову підозру

Українському олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває в ізоляторі, повідомили про нову підозру.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень. Йому повідомлено про додаткову підозру за трьома статтями ККУ.

В Угорщині звинуватили Європу в "глобалізації війни". Україна відреагувала

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Гонконгу звинуватив Європу у так званій "глобалізації конфлікту", маючи на увазі війну Росії проти України.

На що відреагували в українському МЗС. Там закликали Брюссель запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського союзу в інтересах Росії.

Країни G7 оголосять про заборону російських алмазів

Представник уряду Бельгії у коментарі Reuters повідомив, що непряму заборону оголосять у найближчі два-три тижні. Вона набуде чинності у січні.

Маляр про звільнення Андріївки: це напрямок наступу, бої тривають

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку неоднозначна. На північному фланзі ЗСУ намагаються зберегти позиції та висоти, а на південному - просуваються вперед.

Німеччина обговорює зі Швецією та Єгиптом тимчасову передачу Україні систем IRIS-T

Про це заявив заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур.

Політик прямо не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.

Британія оголосила ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Тепер приналежність до ПВК або її активну підтримку вважатимуть кримінальним злочином, за який можуть призначити тюремний термін до 14 років зі штрафом або без нього.

США можуть передати Україні ракети ATACMS цієї осені, - WSJ

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ближче до того, щоб надати Україні ракети ATACMS, які Київ давно просить. Рішення про передачу ракет може бути ухвалено вже цієї осені.

Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16

Бельгія візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках "авіаційної коаліції", очолюваної Нідерландами і Данією.

Міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер заявила, що у 2024 році відомство надішле до Данії два літаки F-16 - двомісні навчально-тренувальні F-16B - для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання літаків F-16.

Найбільший у світі виробник діамантів потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Індійська компанія досі продовжує співпрацювати з РФ й закуповує алмази, попри санкції введені проти Росії у цій сфері.

Кабмін вніс в Раду проект бюджету-2024

Основні пріоритети держбюджету: оборона й безпека, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення нашої економіки.

Суд арештував нардепа Шуфрича

Вчора зранку до нардепа Нестора Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Правоохоронці виявили вдома у нардепа георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

У Шуфрича, за даними джерел РБК-Україна, також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На документі також є підпис колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Пізніше СБУ повідомила, що нардепу Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У справі йдеться про те, що він працював на Володимира Сівковича - агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО. Сівкович координував російську агентурну мережу в Україні.

Вже ввечері Печерський районний суд міста Києва відправив Шуфрича до СІЗО на два місяці.

ЄС скасував ембарго на імпорт українського зерна

Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна з 16 вересня.

Майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження. Про продовження ембарго повідомили також Угорщина і Словаччина.

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