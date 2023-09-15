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Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян за добу

Україна, П'ятниця 15 вересня 2023 08:12
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Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян за добу Фото: ЗСУ "відмінусували" ще 470 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 271 тисячу солдатів. Українські захисники за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 271440 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 4612 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 8814 (+4) од,
  • артилерійських систем - 5972 (+28) од,
  • РСЗВ - 774 (+5) од,
  • засоби ППО - 521 (+4) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17),
  • крилаті ракети - 1455 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 889.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії на двох ділянках фронту - Мелітопольському та Бахмутському. ЗСУ просуваються і мають успіхи. Зокрема, за останніми даними, нашим захисникам вдалося звільнити Андріївку Донецької області.

При цьому росіяни теж намагаються вести наступ на сході. Загострилися бої у районі Куп'янська, Лимана, Мар'їнки. Проте наші бійці стримують атаки ворога.

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