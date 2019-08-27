Шуфрич возглавит комитет по свободе слова

Избранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова. Об этом заявил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Шуфрич возглавит комитет по вопросам свободы слова. Заместителем главы будет Алена Шкрум, секретарем - Сергей Швец.

Отметим, ранее Разумков заявлял, что представители партий, которые называют себя оппозиционными, смогут возглавить четыре парламентских комитета.

"Речь идет о комитете по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитете по вопросам молодежи и спорта, комитете по вопросам свободы слова, комитете по вопросам евроинтеграции и еще комиссии по ветеранам. Это трудно сказать, оппозиции или не оппозиции, это - другим политическим силам", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранные на выборах в Раду нардепы-самовыдвиженцы создают свою депутатскую группу, а также предлагают кандидата на пост второго вице-спикера. В частности, речь идет о депутате Ирине Констанкевич.