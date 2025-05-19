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Штурмують щодня: Демченко розповів, як ЗСУ стримують ворога під Краматорськом

Понеділок 19 травня 2025 11:39
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Штурмують щодня: Демченко розповів, як ЗСУ стримують ворога під Краматорськом Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону в напрямку Краматорська. Ворог щодня атакує позиції українських військових, однак їх спроби безуспішні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.

За словами Демченка, окупанти не припиняють тиснути у напрямку Краматорська на Донеччині. Ворог щоденно атакує позиції Сил оборони, щоб вибити їх із займаних позицій.

"Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій. Однак ворогу не вдається цього зробити завдячуючи стійкості, мужності тих військових, які знаходяться на передньому краї, - розповів Демченко.

Ситуація на Краматорському напрямку

За даними Генштабу, за останню добу на Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

Також ми писали, що ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом.

Окрім цього на початку квітня ЗСУ зупинили ще одну спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів, які намагалися прорватися до передових позицій на мотоциклах, користуючись туманною погодою.

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