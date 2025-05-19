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Штурмуют ежедневно: Демченко рассказал, как ВСУ сдерживают врага под Краматорском

Понедельник 19 мая 2025 11:39
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Штурмуют ежедневно: Демченко рассказал, как ВСУ сдерживают врага под Краматорском Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Враг ежедневно атакует позиции украинских военных, однако их попытки безуспешны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

По словам Демченко, оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

"Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае, - рассказал Демченко.

Ситуация на Краматорском направлении

По данным Генштаба, за последние сутки на Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

Также мы писали, что ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском.

Кроме этого в начале апреля ВСУ остановили еще одну попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.

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