Штурмові підрозділи ЗСУ просунулись на окремих напрямках до 1,6 км, - Сирський

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, українські воїни протягом минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Загалом за час Добропільський операції, станом на ранок 13 жовтня, звільнено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.