Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Штурмові підрозділи ЗСУ просунулись на окремих напрямках до 1,6 км, - Сирський

Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штурмові підрозділи Збройних сил України на окремих напрямках у Донецькій області вдалось просунутись до 1,6 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, українські воїни протягом минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Загалом за час Добропільський операції, станом на ранок 13 жовтня, звільнено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 190 бойових зіткнень. За даними Генштабу, Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів

Нагадаємо, раніше на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ. Як зазначають в "Азові", росіяни знову застосували типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, за якими рухалася бронетехніка з десантом.

