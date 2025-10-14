ua en ru
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 08:34
Ілюстративне фото: Генштаб оновив про фронт за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 190 бойових зіткнень. Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.
Бої не стихають: Генштаб оновив дані щодо ситуації на фронті (карти)
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів

Нагадаємо, вчора на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ. Як зазначають в "Азові", росіяни знову застосували типову тактику: у першій хвилі наступу діяли мотоциклісти, за якими рухалася бронетехніка з десантом.

