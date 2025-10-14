Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись на отдельных направлениях до 1,6 км, - Сырский

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, украинские воины за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км в Покровском районе Донецкой области.

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.