Штурми без зупинки: Сили оборони стримують ворога під Покровськом

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".
За даними ОСУВ "Хортиця", наступ противника фіксувався поблизу Затишка, Новоекономічного, Покровська, Зеленого та Звірового, а також біля Удачного, Молодецького, Дачного та Філії.
Сили оборони відбивають атаки та знищують переважаючі сили противника, який продовжує накопичувати резерви для нових спроб прориву.
На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля в районах Запоріжжя, Толстого, Зеленого Гаю, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки та Темирівки.
Тут тривають запеклі бої - російська армія, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.
Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.
В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.