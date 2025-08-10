UA

Штурми без зупинки: Сили оборони стримують ворога під Покровськом

Фото: РФ штурмує Покровський та Новопавлівський напрямки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

За даними ОСУВ "Хортиця", наступ противника фіксувався поблизу Затишка, Новоекономічного, Покровська, Зеленого та Звірового, а також біля Удачного, Молодецького, Дачного та Філії.

Сили оборони відбивають атаки та знищують переважаючі сили противника, який продовжує накопичувати резерви для нових спроб прориву.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля в районах Запоріжжя, Толстого, Зеленого Гаю, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки та Темирівки.

Тут тривають запеклі бої - російська армія, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Бої за Покровськ

Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

