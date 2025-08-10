RU

Штурмы без остановки: Силы обороны сдерживают врага под Покровском

Фото: РФ штурмует Покровское и Новопавловское направления (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении, пытаясь блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

По данным ОСУВ "Хортица", наступление противника фиксировалось вблизи Затышка, Новоэкономичного, Покровска, Зеленого и Звирово, а также у Удачного, Молодецкого, Дачного и Филиала.

Силы обороны отражают атаки и уничтожают превосходящие силы противника, который продолжает накапливать резервы для новых попыток прорыва.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили усилия в районах Запорожья, Толстого, Зеленого Гая, Малиевки, Камышевахи, Новоивановки и Темировки.

Здесь продолжаются ожесточенные бои - российская армия, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Бои за Покровск

Недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

