Штурм резиденции Атамбаева: что происходит в Киргизии

В Киргизии второй день продолжается спецоперация по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. РБК-Украина следит за событиями в стране и непосредственно в резиденции Атамбаева.

Что происходит в Киргизии

Вечером 7 августа стало известно, что местный спецназ попытался взять штурмом резиденцию Атамбаева в его родовом селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Изначально СМИ сообщили о задержании экс-президента, однако позже выяснилось, что сторонникам Атамбаева удалось помешать силовикам завершить спецоперацию.

Всего силовики накануне осуществили две попытки провести штурм резиденции с применением свето-шумовых гранат и травматического оружия. На его защиту стали до 400 сторонников, которые возвели баррикады, окружили силовиков и взяли шестерых правоохранителей в заложники. На данный момент Атамбаев забаррикадировался в резиденции, властям до сих пор не удалось договориться с ним о сдаче, поэтому 8 августа силовики предприняли новую попытку штурма.

Фото: ситуация в резиденции Атамбаева (akipress.org)

В ходе штурма резиденции Атамбаева погиб силовик

В результате спецоперации по задержанию на утро 8 августа было известно о 52 пострадавших. В частности, 38 пострадавших были госпитализированы, двое из них в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Кроме того, известно о гибели бойца спецподразделения "Альфа" Усенбека Ниязбекова, у него остались четверо детей и супруга. На данный момент уже поступают данные местного Минздрава о том, что число пострадавших почти достигло 80.

Примечательно, что сам Атамбаев заявил, что применил огнестрельное оружие при попытке задержания. По его словам, он сделал несколько выстрелов в воздух, однако уточнил, что мог попасть в кого-либо из правоохранителей.

"Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться. Открыто говорю, чтобы потом никому из (сторонников, - ред.) это не вешали", - сказал он.

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков уже заявил, что Атамбаев станет обвиняемым в тяжком преступлении. По его словам, если ранее Атамбаева вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

Его проверяют на причастность к незаконному обогащению, незаконному завладению земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев называет все обвинения против него "абсурдом".



