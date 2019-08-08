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В Киргизии сторонники Атамбаева захватили в заложники спецназовцев, штурмовавших экс-президента

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 00:21
В Киргизии сторонники Атамбаева захватили в заложники спецназовцев, штурмовавших экс-президента
Фото: штурм резиденции Атамбаева (twitter/tvrain)

Заложники останутся до утра в резиденции

После штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутри остались шесть сотрудников спецназа. Их держат в заложниках сторонники Атамбаева, передает РБК-Украина со ссылкой на информагентство "24".

Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и интернет.

Они согласны были также освободить сотрудников спецназа, которые находятся в особняке бывшего президента, в обмен на то, что милиция уйдет.

По состоянию на 3:00 по местному времени стало известно, что сотрудники милиции уехали из Кой-Таша. Замминистра ВД Курсан Асанов требовал отпустить шестерых работников спецназа, однако местные жители отказались отпускать их до утра. Все спецслужбы покинули территорию Кой-Таша.

Сторонник экс-президента Равшан Джеенбеков призвал власти к спокойствию и пообещал, что всех сотрудников спецназа отпустят. По его словам, бывший президент сейчас находится в своей комнате в доме в Кой-Таше, с ним все в порядке.

Напмоним, при попытке силового захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева скончался боец спецназа. Он получил ранение во время штурма. Медикам не удалось его спасти.

В Киргизии скончался боец спецназа при попытке захвата экс-президента Сторонники Атамбаева пытаются помешать спецназу задержать экс-президента
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