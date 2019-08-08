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Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева превысило 50

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 11:12
Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева превысило 50
Фото: штурм резиденции Атамбаева (twitter/tvrain)

В результате штурма пострадали 52 человека

В результате спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Kloop

Сообщается, что 38 пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Один человек погиб.

По данным Генпрокуратуры страны, 22 раненых являются сотрудниками Госкомитета нацбезопасности, еще двое получивших травмы - милиционеры.

Напомним, что в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

Также, после штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников Алмазбека Атамбаева. Их условия - включить связь и увести все силовые подразделения из Кой-Таша.

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Новости Украины КиргизияштурмАлмазбек Атамбаев
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