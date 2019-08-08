Атамбаев заявил, что стрелял при попытке его задержания спецназом

Фото: Аламазбек Атамбаев (24 kz)

По его словам, он сделал несколько выстрелов - "вверх, пять-шесть раз"

Бывший президент Киргизии Аламазбек Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, он сделал несколько выстрелов - "вверх, пять-шесть раз". Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

"Рикошет был или попало, я не знаю, пытался ни в кого из (спецназа) не попадать, но кто-то их все время подталкивал вперед. Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться. Открыто говорю, чтобы потом никому из (моих поклонников) это не вешали", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

В результате силовой операции 52 человека получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и созвал экстренное заседание Совета безопасности.