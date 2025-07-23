ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Штурм, полонені й зачистка: ГУР опублікувало кадри операції підрозділу “Шаманбат”

Україна, Середа 23 липня 2025 09:41
UA EN RU
Штурм, полонені й зачистка: ГУР опублікувало кадри операції підрозділу “Шаманбат” Фото: "Шаманбат" розбив групу окупантів і взяв чотирьох полонених (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділ спецпризначення ГУР МО "Шаманбат" під час бойової операції на передовій ліквідував ворожу штурмову групу та взяв у полон чотирьох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

"Завдяки рішучим діям спецпризначенців підрозділу "Шаманбат" ГУР МО України вдалося поповнити обмінний фонд чотирма росіянами, яких обміняють на українських захисників", - пояснили в розвідці.

Розвідники також оприлюднили архівне відео з кадрами бою і зачистки позицій. На відео можна побачити динамічний стрілецький бій із ворожою штурмовою групою.

"Решті окупантів, які вступили в бій із "шаманбатівцями", пощастило менше - троє московитів "отримали квитки на концерт Кобзона", - додали в ГУР.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо актуальної ситуації на всіх напрямках фронту та показав карти, де видно, як розгортаються бойові дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
Новини
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки