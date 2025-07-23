Штурм, полонені й зачистка: ГУР опублікувало кадри операції підрозділу “Шаманбат”

Підрозділ спецпризначення ГУР МО "Шаманбат" під час бойової операції на передовій ліквідував ворожу штурмову групу та взяв у полон чотирьох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

"Решті окупантів, які вступили в бій із "шаманбатівцями", пощастило менше - троє московитів "отримали квитки на концерт Кобзона", - додали в ГУР.

Розвідники також оприлюднили архівне відео з кадрами бою і зачистки позицій. На відео можна побачити динамічний стрілецький бій із ворожою штурмовою групою.

"Завдяки рішучим діям спецпризначенців підрозділу "Шаманбат" ГУР МО України вдалося поповнити обмінний фонд чотирма росіянами, яких обміняють на українських захисників", - пояснили в розвідці.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо актуальної ситуації на всіх напрямках фронту та показав карти, де видно, як розгортаються бойові дії.

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