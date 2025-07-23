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Штурм, пленные и зачистка: ГУР опубликовало кадры операции подразделения "Шаманбат"

Украина, Среда 23 июля 2025 09:41
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Штурм, пленные и зачистка: ГУР опубликовало кадры операции подразделения "Шаманбат" Фото: "Шаманбат" разбил группу оккупантов и взял четырех пленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подразделение спецназначения ГУР МО "Шаманбат" во время боевой операции на передовой ликвидировало вражескую штурмовую группу и взяло в плен четырех россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

"Благодаря решительным действиям спецназовцев подразделения "Шаманбат" ГУР МО Украины удалось пополнить обменный фонд четырьмя россиянами, которых обменяют на украинских защитников", - пояснили в разведке.

Разведчики также обнародовали архивное видео с кадрами боя и зачистки позиций. На видео можно увидеть динамичный стрелковый бой с вражеской штурмовой группой.

"Остальным оккупантам, которые вступили в бой с "шаманбатовцами", повезло меньше - трое московитов "получили билеты на концерт Кобзона", - добавили в ГУР.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

В то же время ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по актуальной ситуации на всех направлениях фронта и показал карты, где видно, как разворачиваются боевые действия.

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ГУР Война России против Украины
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