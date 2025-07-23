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Солдати, арта та РСЗВ: Генштаб оновив втрати Росії на фронті

Середа 23 липня 2025 07:02
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Солдати, арта та РСЗВ: Генштаб оновив втрати Росії на фронті Фото: ЗСУ знищили ще 970 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За минулу добу, з 22 на 23 липня, армія РФ втратила на фронті ще 970 російських солдатів, а також артилерійські системи та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 045 220 (+970) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 11 041 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 23 037 (+2) од;
  • артилерійських систем - 30 722 (+42) од;
  • РСЗВ - 1446 (+1) од;
  • засоби ППО - 1199 (+1) од;
  • літаків - 421 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 552 (+115) од;
  • крилатих ракет - 3515 од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 041 (+88) од;
  • спеціальної техніки - 3935 (+0) од.

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Ситуація на фронті 23 липня

Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Збройні сили України продовжували боротьбу проти окупантів по всій лінії фронту.

Загарбники здійснили понад 4000 обстрілів, застосували авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.

Згідно зі свіжим звітом ISW, війська РФ просунулися на півночі Сумської області, на Покровському напрямку і в бік Лиману.

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