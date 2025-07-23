Солдати, арта та РСЗВ: Генштаб оновив втрати Росії на фронті

За минулу добу, з 22 на 23 липня, армія РФ втратила на фронті ще 970 російських солдатів, а також артилерійські системи та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті 23 липня

Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Збройні сили України продовжували боротьбу проти окупантів по всій лінії фронту.

Загарбники здійснили понад 4000 обстрілів, застосували авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.

Згідно зі свіжим звітом ISW, війська РФ просунулися на півночі Сумської області, на Покровському напрямку і в бік Лиману.

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