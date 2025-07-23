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ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Середа 23 липня 2025 08:41
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ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, найбільша кількість з яких - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо

За даними Генштабу, протягом 22 липня:

  • противник здійснив 1 ракетний та 167 авіаційних ударів, застосувавши 1 ракету і 113 керованих авіабомб;
  • ворог також провів 5686 обстрілів, у тому числі 39 із реактивних систем залпового вогню, та використав 3579 дронів-камікадзе.

Авіаудари зафіксовані, зокрема, по населених пунктах Яструбине, Графське (Сумщина), Краматорськ (Донеччина), Кам’янське та Новоандріївка (Запоріжжя).

У відповідь, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, а також артилерійський засіб, пункт управління та 2 засоби РЕБ.

Обстановка за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 11 атак ворога. Росіяни завдали 15 авіаударів, застосували 28 КАБів та провели 293 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог здійснив одну спробу прориву у районі Западного.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Куп’янський напрямок. ЗСУ відбили 4 штурми в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Лиманський напрямок. Противник атакував 21 раз у районах Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та в напрямку Серебрянки.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Сіверський напрямок. Окупанти намагалися прорватися 4 рази поблизу Григорівки.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Часового Яру.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Торецький напрямок. ЗСУ відбили 13 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: 74 штурмові дії поблизу Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Новопавлівський напрямок. ЗСУ стримали 9 атак поблизу Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Придніпровський напрямок. Противник здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських підрозділів.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано.

ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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