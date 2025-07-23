ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, найбільша кількість з яких - на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Що відомо
За даними Генштабу, протягом 22 липня:
- противник здійснив 1 ракетний та 167 авіаційних ударів, застосувавши 1 ракету і 113 керованих авіабомб;
- ворог також провів 5686 обстрілів, у тому числі 39 із реактивних систем залпового вогню, та використав 3579 дронів-камікадзе.
Авіаудари зафіксовані, зокрема, по населених пунктах Яструбине, Графське (Сумщина), Краматорськ (Донеччина), Кам’янське та Новоандріївка (Запоріжжя).
У відповідь, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, а також артилерійський засіб, пункт управління та 2 засоби РЕБ.
Обстановка за напрямками
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 11 атак ворога. Росіяни завдали 15 авіаударів, застосували 28 КАБів та провели 293 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок. Ворог здійснив одну спробу прориву у районі Западного.
Куп’янський напрямок. ЗСУ відбили 4 штурми в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.
Лиманський напрямок. Противник атакував 21 раз у районах Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та в напрямку Серебрянки.
Сіверський напрямок. Окупанти намагалися прорватися 4 рази поблизу Григорівки.
Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Часового Яру.
Торецький напрямок. ЗСУ відбили 13 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.
Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: 74 штурмові дії поблизу Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки.
Новопавлівський напрямок. ЗСУ стримали 9 атак поблизу Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля.
Придніпровський напрямок. Противник здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських підрозділів.
Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.
Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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