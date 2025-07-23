ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, найбільша кількість з яких - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо За даними Генштабу, протягом 22 липня: противник здійснив 1 ракетний та 167 авіаційних ударів , застосувавши 1 ракету і 113 керованих авіабомб ;

та , застосувавши і ; ворог також провів 5686 обстрілів, у тому числі 39 із реактивних систем залпового вогню, та використав 3579 дронів-камікадзе. Авіаудари зафіксовані, зокрема, по населених пунктах Яструбине, Графське (Сумщина), Краматорськ (Донеччина), Кам’янське та Новоандріївка (Запоріжжя). У відповідь, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, а також артилерійський засіб, пункт управління та 2 засоби РЕБ. Обстановка за напрямками Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 11 атак ворога. Росіяни завдали 15 авіаударів, застосували 28 КАБів та провели 293 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ. Південно-Слобожанський напрямок. Ворог здійснив одну спробу прориву у районі Западного. Куп’янський напрямок. ЗСУ відбили 4 штурми в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. Лиманський напрямок. Противник атакував 21 раз у районах Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та в напрямку Серебрянки. Сіверський напрямок. Окупанти намагалися прорватися 4 рази поблизу Григорівки. Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Часового Яру. Торецький напрямок. ЗСУ відбили 13 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: 74 штурмові дії поблизу Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки. Новопавлівський напрямок. ЗСУ стримали 9 атак поблизу Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля. Придніпровський напрямок. Противник здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських підрозділів. Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано. Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.