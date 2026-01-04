Штурм поліцейського відділку, сутички та жертви: протести в Ірані тривають вже тиждень

Штурм поліцейського відділку, сутички та жертви супроводжують протести в Ірані, які тривають уже близько тиждень. Акції, що починалися як економічні, швидко переросли у політичні та охопили Тегеран і західні регіони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera та DW.
У столиці Ірану, Тегерані, а також у низці інших міст тривають протести, повідомляють місцеві та міжнародні ЗМІ. Акції розпочалися 28 грудня зі страйків власників магазинів, обурених стрімким падінням курсу іранського ріала та зростанням цін.
З часом демонстрації вийшли за межі суто економічних вимог - протестувальники почали скандувати політичні гасла, зокрема "Смерть диктатору".
Масові виступи розпочалися минулими вихідними після того, як торговці "Великого базару" в Тегерані масово закрили свої магазини. Цей крок має особливе значення - базар традиційно є не лише економічним центром, а й важливим політичним символом.
Заклики до закриття ринків швидко підтримали підприємці в інших містах - зокрема у Ширазі, Керманшаху, Кешмі та низці провінцій. Протести поширилися на університети та центральні райони міст, стаючи дедалі більш політизованими.
Сили безпеки у відповідь застосовують сльозогінний газ, масові затримання та демонстративну присутність поліції.
За офіційними даними, з початку протестів загинули щонайменше 12-14 осіб, серед них - співробітники сил безпеки. Напівофіційне агентство Fars називає акції в Тегерані "обмеженими" та зазначає, що в них зазвичай беруть участь групи по 50-200 людей.
Водночас ситуація різко загострилася на заході Ірану. У місті Малекшахі під час зіткнень загинув силовик, а, за даними Fars, двох нападників було вбито під час спроби штурму поліцейської дільниці.
Влада заявляє про організовані напади та зростання насильства саме в цьому регіоні.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше публічно прокоментував події, визнавши економічні труднощі, але водночас жорстко попередив.
"З протестувальниками можна говорити, але бунтівників потрібно зупиняти", - заявив він.
На тлі заворушень влада обмежила доступ до інтернету - за даними Cloudflare, інтернет-трафік у країні впав приблизно на 35%, що ускладнює координацію протестів та поширення відео в соцмережах.
Протести в Ірані регулярно спалахують у періоди економічних криз і нерідко переростають у політичні.
Подібні масштабні хвилі невдоволення країна переживала у 2009, 2019 та 2022 роках, коли влада також застосовувала відключення інтернету та силові методи придушення.
Поточні акції розпочалися з торговельних страйків у Тегерані, але швидко поширилися на інші великі міста - зокрема Ісфахан і Шираз.
Аналітики зазначають, що поєднання економічного тиску та політичних гасел робить нинішні протести потенційно небезпечнішими для режиму, ніж попередні локальні виступи.
Нагадаємо, що в Ірані спалахнула найпотужніша з 2022 року хвиля протестів на тлі обвалу ріала та економічної кризи. Масові протести спричинені зростанням інфляції, соціальним невдоволенням і жорстким силовим тиском з боку режиму.
Пізніше протести перейшли в нову, жорсткішу фазу. У новорічну ніч демонстранти підпалили базу ополчення Басідж, що є ключовим інструментом силового тиску влади.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові підтримати іранських протестувальників, якщо влада країни й надалі застосовуватиме насильство проти мирного населення.
За його словами, у разі, якщо іранський режим "відкриє вогонь і жорстоко розправлятиметься з демонстрантами", Вашингтон не залишиться осторонь і буде готовий діяти.