Штурм поліцейського відділку, сутички та жертви: протести в Ірані тривають вже тиждень

У столиці Ірану, Тегерані, а також у низці інших міст тривають протести, повідомляють місцеві та міжнародні ЗМІ. Акції розпочалися 28 грудня зі страйків власників магазинів, обурених стрімким падінням курсу іранського ріала та зростанням цін.

З часом демонстрації вийшли за межі суто економічних вимог - протестувальники почали скандувати політичні гасла, зокрема "Смерть диктатору".

Протести охоплили всю країну

Масові виступи розпочалися минулими вихідними після того, як торговці "Великого базару" в Тегерані масово закрили свої магазини. Цей крок має особливе значення - базар традиційно є не лише економічним центром, а й важливим політичним символом.

Заклики до закриття ринків швидко підтримали підприємці в інших містах - зокрема у Ширазі, Керманшаху, Кешмі та низці провінцій. Протести поширилися на університети та центральні райони міст, стаючи дедалі більш політизованими.

Сили безпеки у відповідь застосовують сльозогінний газ, масові затримання та демонстративну присутність поліції.

Протести з жертвами та штурмом поліції

За офіційними даними, з початку протестів загинули щонайменше 12-14 осіб, серед них - співробітники сил безпеки. Напівофіційне агентство Fars називає акції в Тегерані "обмеженими" та зазначає, що в них зазвичай беруть участь групи по 50-200 людей.

Водночас ситуація різко загострилася на заході Ірану. У місті Малекшахі під час зіткнень загинув силовик, а, за даними Fars, двох нападників було вбито під час спроби штурму поліцейської дільниці.

Влада заявляє про організовані напади та зростання насильства саме в цьому регіоні.

Позиція влади та обмеження інтернету

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше публічно прокоментував події, визнавши економічні труднощі, але водночас жорстко попередив.

"З протестувальниками можна говорити, але бунтівників потрібно зупиняти", - заявив він.

На тлі заворушень влада обмежила доступ до інтернету - за даними Cloudflare, інтернет-трафік у країні впав приблизно на 35%, що ускладнює координацію протестів та поширення відео в соцмережах.

Протести в Ірані регулярно спалахують у періоди економічних криз і нерідко переростають у політичні.

Подібні масштабні хвилі невдоволення країна переживала у 2009, 2019 та 2022 роках, коли влада також застосовувала відключення інтернету та силові методи придушення.

Поточні акції розпочалися з торговельних страйків у Тегерані, але швидко поширилися на інші великі міста - зокрема Ісфахан і Шираз.

Аналітики зазначають, що поєднання економічного тиску та політичних гасел робить нинішні протести потенційно небезпечнішими для режиму, ніж попередні локальні виступи.