Штурм полицейского участка, столкновения и жертвы: протесты в Иране продолжаются уже неделю

В столице Ирана, Тегеране, а также в ряде других городов продолжаются протесты, сообщают местные и международные СМИ. Акции начались 28 декабря с забастовок владельцев магазинов, возмущенных стремительным падением курса иранского риала и ростом цен.

Со временем демонстрации вышли за пределы чисто экономических требований - протестующие начали скандировать политические лозунги, в частности "Смерть диктатору".

Протесты охватили всю страну

Массовые выступления начались в минувшие выходные после того, как торговцы "Большого базара" в Тегеране массово закрыли свои магазины. Этот шаг имеет особое значение - базар традиционно является не только экономическим центром, но и важным политическим символом.

Призывы к закрытию рынков быстро поддержали предприниматели в других городах - в частности в Ширазе, Керманшахе, Кешми и ряде провинций. Протесты распространились на университеты и центральные районы городов, становясь все более политизированными.

Силы безопасности в ответ применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции.

Протесты с жертвами и штурмом полиции

По официальным данным, с начала протестов погибли по меньшей мере 12-14 человек, среди них - сотрудники сил безопасности. Полуофициальное агентство Fars называет акции в Тегеране "ограниченными" и отмечает, что в них обычно участвуют группы по 50-200 человек.

В то же время ситуация резко обострилась на западе Ирана. В городе Малекшахи в ходе столкновений погиб силовик, а, по данным Fars, двое нападавших были убиты при попытке штурма полицейского участка.

Власти заявляют об организованных нападениях и росте насилия именно в этом регионе.

Позиция властей и ограничения интернета

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично прокомментировал события, признав экономические трудности, но в то же время жестко предупредил.

"С протестующими можно говорить, но бунтовщиков нужно останавливать", - заявил он.

На фоне беспорядков власти ограничили доступ к интернету - по данным Cloudflare, интернет-трафик в стране упал примерно на 35%, что затрудняет координацию протестов и распространение видео в соцсетях.

Протесты в Иране регулярно вспыхивают в периоды экономических кризисов и нередко перерастают в политические.

Подобные масштабные волны недовольства страна переживала в 2009, 2019 и 2022 годах, когда власти также применяли отключение интернета и силовые методы подавления.

Текущие акции начались с торговых забастовок в Тегеране, но быстро распространились на другие крупные города - в частности Исфахан и Шираз.

Аналитики отмечают, что сочетание экономического давления и политических лозунгов делает нынешние протесты потенциально более опасными для режима, чем предыдущие локальные выступления.