Штурм полицейского участка, столкновения и жертвы: протесты в Иране продолжаются уже неделю

Штурм полицейского участка, столкновения и жертвы сопровождают протесты в Иране, которые продолжаются уже около недели. Акции, которые начинались как экономические, быстро переросли в политические и охватили Тегеран и западные регионы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera и DW.
В столице Ирана, Тегеране, а также в ряде других городов продолжаются протесты, сообщают местные и международные СМИ. Акции начались 28 декабря с забастовок владельцев магазинов, возмущенных стремительным падением курса иранского риала и ростом цен.
Со временем демонстрации вышли за пределы чисто экономических требований - протестующие начали скандировать политические лозунги, в частности "Смерть диктатору".
Массовые выступления начались в минувшие выходные после того, как торговцы "Большого базара" в Тегеране массово закрыли свои магазины. Этот шаг имеет особое значение - базар традиционно является не только экономическим центром, но и важным политическим символом.
Призывы к закрытию рынков быстро поддержали предприниматели в других городах - в частности в Ширазе, Керманшахе, Кешми и ряде провинций. Протесты распространились на университеты и центральные районы городов, становясь все более политизированными.
Силы безопасности в ответ применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции.
По официальным данным, с начала протестов погибли по меньшей мере 12-14 человек, среди них - сотрудники сил безопасности. Полуофициальное агентство Fars называет акции в Тегеране "ограниченными" и отмечает, что в них обычно участвуют группы по 50-200 человек.
В то же время ситуация резко обострилась на западе Ирана. В городе Малекшахи в ходе столкновений погиб силовик, а, по данным Fars, двое нападавших были убиты при попытке штурма полицейского участка.
Власти заявляют об организованных нападениях и росте насилия именно в этом регионе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично прокомментировал события, признав экономические трудности, но в то же время жестко предупредил.
"С протестующими можно говорить, но бунтовщиков нужно останавливать", - заявил он.
На фоне беспорядков власти ограничили доступ к интернету - по данным Cloudflare, интернет-трафик в стране упал примерно на 35%, что затрудняет координацию протестов и распространение видео в соцсетях.
Протесты в Иране регулярно вспыхивают в периоды экономических кризисов и нередко перерастают в политические.
Подобные масштабные волны недовольства страна переживала в 2009, 2019 и 2022 годах, когда власти также применяли отключение интернета и силовые методы подавления.
Текущие акции начались с торговых забастовок в Тегеране, но быстро распространились на другие крупные города - в частности Исфахан и Шираз.
Аналитики отмечают, что сочетание экономического давления и политических лозунгов делает нынешние протесты потенциально более опасными для режима, чем предыдущие локальные выступления.
Напомним, что в Иране вспыхнула самая мощная с 2022 года волна протестов на фоне обвала риала и экономического кризиса. Массовые протесты вызваны ростом инфляции, социальным недовольством и жестким силовым давлением со стороны режима.
Позже протесты перешли в новую, более жесткую фазу. В новогоднюю ночь демонстранты подожгли базу ополчения Басидж, являющуюся ключевым инструментом силового давления властей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы поддержать иранских протестующих, если власти страны продолжат применять насилие против мирного населения.
По его словам, в случае, если иранский режим "откроет огонь и будет жестоко расправляться с демонстрантами", Вашингтон не останется в стороне и будет готов действовать.