UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Штучний інтелект стає "дурнішим"? Microsoft знайшла слабкість у ChatGPT та Gemini

Фото: ШІ втрачає надійність у довгих діалогах (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Чат-боти на базі штучного інтелекту втрачають надійність та частіше припускаються помилок під час тривалих розмов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спільного дослідження Microsoft Research та Salesforce, опубліковані Windows Central.

Читайте також: Чи забере ШІ вашу роботу? В мережі завірусився сайт-прогноз для всіх професій

Деталі дослідження

У межах роботи дослідники проаналізували понад 200 000 діалогів із найсучаснішими моделями, серед яких GPT-4, Gemini, Claude та DeepSeek.

З’ясувалося, що під час виконання однієї команди моделі демонструють успішність у 90%, проте в багатоходових діалогах цей показник падає до 65%.

Хоча загальна придатність моделей до роботи знижується лише на 15%, їхня ненадійність зростає на 112%. Навіть моделі з додатковими токенами для "мислення", такі як o3 та DeepSeek R1, не змогли уникнути цих проблем.

Причини збоїв ШІ

Дослідники виділили кілька ключових факторів, що впливають на якість відповідей.

Передчасна генерація - чат-боти намагаються надати рішення ще до того, як користувач завершить пояснення завдання.

Ефект "фундаменту" - ШІ використовує свою першу відповідь як основу для наступних, навіть якщо початкова інформація була помилковою.

Роздуття відповідей - у тривалих розмовах текст стає на 20–300% довшим, що провокує більше припущень та галюцинацій, які потім сприймаються моделлю як постійний контекст.

Мілітаризація штучного інтелекту

Нагадаємо, використання технологій штучного інтелекту стає все більш значущим фактором у глобальній політиці та безпеці.

Нещодавно РБК-Україна писало, що Пентагон вимагає від розробників створювати ШІ без "моральних обмежень", аби не програти у технологічних перегонах.

Водночас протистояння між світовими лідерами загострюється - США та Китай ведуть запеклу технологічну війну за домінування у сфері розробки нейромереж. При цьому обидві країни відмовилися підписати міжнародну декларацію щодо відповідального використання ШІ у військовій сфері.

Окрему увагу привертає практичне застосування технологій, зокрема у збройних конфліктах. Зокрема, Пентагон активно вивчає досвід України щодо використання дронів з підтримкою штучного інтелекту на полі бою.

Читайте РБК-Україна в Google News
MicrosoftСполучені Штати АмерикиШтучний інтелект