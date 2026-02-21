RU

Искусственный интеллект становится "глупее"? Microsoft нашла слабость в ChatGPT и Gemini

Фото: ИИ теряет надежность в длинных диалогах (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Чат-боты на базе искусственного интеллекта теряют надежность и чаще допускают ошибки во время длительных разговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты совместного исследования Microsoft Research и Salesforce, опубликованные Windows Central.

Детали исследования

В рамках работы исследователи проанализировали более 200 000 диалогов с самыми современными моделями, среди которых GPT-4, Gemini, Claude и DeepSeek.

Выяснилось, что при выполнении одной команды модели демонстрируют успешность в 90%, однако в многоходовых диалогах этот показатель падает до 65%.

Хотя общая пригодность моделей к работе снижается лишь на 15%, их ненадежность возрастает на 112%. Даже модели с дополнительными токенами для "мышления", такие как o3 и DeepSeek R1, не смогли избежать этих проблем.

Причины сбоев ИИ

Исследователи выделили несколько ключевых факторов, влияющих на качество ответов.

Преждевременная генерация - чат-боты пытаются предоставить решение еще до того, как пользователь завершит объяснение задачи.

Эффект "фундамента" - ИИ использует свой первый ответ как основу для последующих, даже если исходная информация была ошибочной.

Раздутие ответов - в длительных разговорах текст становится на 20-300% длиннее, что провоцирует больше предположений и галлюцинаций, которые затем воспринимаются моделью как постоянный контекст.

 

Милитаризация искусственного интеллекта

Напомним, использование технологий искусственного интеллекта становится все более значимым фактором в глобальной политике и безопасности.

Недавно РБК-Украина писало, что Пентагон требует от разработчиков создавать ИИ без "моральных ограничений", чтобы не проиграть в технологической гонке.

В то же время противостояние между мировыми лидерами обостряется - США и Китай ведут ожесточенную технологическую войну за доминирование в сфере разработки нейросетей. При этом обе страны отказались подписать международную декларацию об ответственном использовании ИИ в военной сфере.

Отдельное внимание привлекает практическое применение технологий, в частности в вооруженных конфликтах. В частности, Пентагон активно изучает опыт Украины по использованию дронов с поддержкой искусственного интеллекта на поле боя.

