Штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде создали группу для наработки законов

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики создал рабочую группу для наработки законов о штрафах за уничтожение памятников культуры. Речь идет о проектах №№4561-4562.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"На заседании комитета народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по предварительной проработке законопроектов №4561та №4562. В ее состав вошло более 60 человек. Председателем рабочей группы избран Никита Потураев", - говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил создать рабочую группу комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики и комитету по вопросам государственной власти для наработки проблемных вопросов текстов законопроектов.