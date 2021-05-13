Штрафы до 8,5 млн гривен и тюрьма. Как хотят наказывать за уничтожение культурного наследия

"Мы разработали два законопроекта: №4561 и №4562. Первый из них предусматривает создание в Украине эффективных механизмов для противодействия уничтожению культурного наследия, его защиты от хаотических застроек вопреки градостроительным нормам", - рассказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Она отметила, что информация о состоянии сохранения объектов культурного наследия будет открытой и доступной. Сам закон уменьшит коррупционные риски при предоставлении административных услуг в сфере охраны культурного наследия и обеспечит публичность в этой сфере.

Проект закона №4562 увеличивает штрафы и предусматривает криминализацию самовольной застройки на территории историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории.

"Штраф до 5,1 млн грн или лишение свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение - штраф до 8,5 млн грн или от одного до пяти лет лишения свободы", - добавила нардеп.