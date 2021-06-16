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Штрафи за знищення пам'яток культури: у Раді створили групу для напрацювання законів

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики створив робочу групу для напрацювання законів про штрафи за знищення пам'яток культури. Йдеться про проекти №№4561-4562.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"На засіданні комітету народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з попереднього опрацювання законопроектів №4561та №4562. До її складу увійшло понад 60 осіб. Головою робочої групи обрано Микиту Потураєва", - сказано у повідомленні.

Раніше глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував створити робочу групу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та комітету з питань державної влади для опрацювання проблемних питань текстів законопроектів.

Так, раніше Мінкульт просив Раду значно посилити штрафи за знищення пам'яток культури. Вони можуть зрости до 3,4 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, ВР пропонують значно посилити покарання за знищення культурної спадщини. У парламенті у травні зареєстрували відповідні законопроекти №4561 і №4562.

Зазначимо, забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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памятникштрафВерховна Рада