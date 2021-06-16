Штрафи за знищення пам'яток культури: у Раді створили групу для напрацювання законів

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики створив робочу групу для напрацювання законів про штрафи за знищення пам'яток культури. Йдеться про проекти №№4561-4562.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Раніше глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував створити робочу групу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та комітету з питань державної влади для опрацювання проблемних питань текстів законопроектів.

"На засіданні комітету народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з попереднього опрацювання законопроектів №4561та №4562. До її складу увійшло понад 60 осіб. Головою робочої групи обрано Микиту Потураєва", - сказано у повідомленні.

Так, раніше Мінкульт просив Раду значно посилити штрафи за знищення пам'яток культури. Вони можуть зрости до 3,4 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, ВР пропонують значно посилити покарання за знищення культурної спадщини. У парламенті у травні зареєстрували відповідні законопроекти №4561 і №4562.

Зазначимо, забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.