ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миллионные штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде доработают закон

Новина українською →
Украина, Четверг 10 июня 2021 10:35
Миллионные штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде доработают закон Фото: в Раде доработают закон о миллионных штрафах за уничтожение культурного наследия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде доработают законопроект №4561 о миллионных штрафах за уничтожение памятников культуры. В комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики будет создана рабочая группа.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон существенно повышает размер штрафов за разрушение исторического наследия. Он вводит уголовную и административную ответственность, во многом способствует, чтобы снизить риски застройки исторических ареалов.

"Сегодня 70% памятников нуждаются в реставрации, 30% памятников - в аварийном состоянии. Чуть ли не каждый день министерство получает сообщение о разрушении памятников. Благодаря активности общественности удается приостановить такой беспредел", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он добавил, что обсуждение законопроекта провели с местными общинами, которые его поддержали.

Глава Минкульта предложил создать рабочую группу комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики и комитету по вопросам государственной власти для наработки проблемных вопросов текста законопроекта. Ее состав утвердят на следующем заседании комитета.

Член комитета Николай Княжицкий отметил, что в проекте есть ряд спорных положений, в частности он не соответствует реформе децентрализации, ведь создается централизованная система охраны культурного наследия.

"Народные депутаты приняли решение отложить рассмотрение законопроекта на следующие заседания комитета и создать рабочую группу для доработки проекта", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Минкульт просил Раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Они могут вырасти до 3,4 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.

Так, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина. Прокуратура открыла уголовное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика памятник штраф Верховная Рада
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина