Миллионные штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде доработают закон

В Верховной раде доработают законопроект №4561 о миллионных штрафах за уничтожение памятников культуры. В комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики будет создана рабочая группа.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон существенно повышает размер штрафов за разрушение исторического наследия. Он вводит уголовную и административную ответственность, во многом способствует, чтобы снизить риски застройки исторических ареалов.

"Сегодня 70% памятников нуждаются в реставрации, 30% памятников - в аварийном состоянии. Чуть ли не каждый день министерство получает сообщение о разрушении памятников. Благодаря активности общественности удается приостановить такой беспредел", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он добавил, что обсуждение законопроекта провели с местными общинами, которые его поддержали.

Глава Минкульта предложил создать рабочую группу комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики и комитету по вопросам государственной власти для наработки проблемных вопросов текста законопроекта. Ее состав утвердят на следующем заседании комитета.

Член комитета Николай Княжицкий отметил, что в проекте есть ряд спорных положений, в частности он не соответствует реформе децентрализации, ведь создается централизованная система охраны культурного наследия.

"Народные депутаты приняли решение отложить рассмотрение законопроекта на следующие заседания комитета и создать рабочую группу для доработки проекта", - сказано в сообщении.