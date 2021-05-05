Штрафы до 17 тысяч гривен и лишение свободы. Как в Украине хотят наказывать за антисемитизм

Верховной раде предлагают установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.
Документ предлагает распространить наказания, предусмотренные в статье 161 Уголовного кодекса, на проявления антисемитизма.
Проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если проявления были соединены с насилием, обманом или угрозами, а также совершены должностным лицом, это грозит штрафом от 500 до 1000 таких минимумов (8500-17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если проявления антисемитизма учинила организованная группа лиц или они имели тяжелые последствия, за преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Проект закона №5109 дает определение антисемитизма и указывает его основные проявления.
Согласно этому проекту проявлениями считаются:
При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.
Напомним, Раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект №5109 рекомендуют принять за основу.
В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что в нашей стране есть подъем антисемитизма.
Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.