Штрафи до 17 тисяч гривень та позбавлення волі. Як в Україні хочуть карати за антисемітизм

Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 уже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.
Про це свідчать дані на сайті ВР.
Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.
Прояви антисемітизму хочуть карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Якщо прояви були поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, це загрожуватиме штрафом від 500 до 1000 таких мінімумів (8500-17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Якщо прояви антисемітизму вчинила організована група осіб або вони мали тяжкі наслідки, за злочин загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Проект закону №5109 дає визначення антисемітизму та вказує його основні прояви.
Відповідно до цього проекту проявами вважаються:
При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але котрі були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.
Нагадаємо, Раді рекомендують заборонити антисемітизм в Україні. Відповідний законопроект №5109 рекомендують ухвалити за основу.
В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що у нашій країні є підйом антисемітизму.
Президент Володимир Зеленський підкреслював, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.