Штрафи до 17 тисяч гривень та позбавлення волі. Як в Україні хочуть карати за антисемітизм

Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.

Яка відповідальність може загрожувати за антисемітизм

Прояви антисемітизму хочуть карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо прояви були поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, це загрожуватиме штрафом від 500 до 1000 таких мінімумів (8500-17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо прояви антисемітизму вчинила організована група осіб або вони мали тяжкі наслідки, за злочин загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Що вважати проявами антисемітизму

Проект закону №5109 дає визначення антисемітизму та вказує його основні прояви.

Відповідно до цього проекту проявами вважаються:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди таким особам, у тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про таких осіб;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання й публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать євреям, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму.

умисне пошкодження, зруйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

заклики до антисемітизму.

При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але котрі були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.