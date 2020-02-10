На штрафплощадке в Одессе сгорели десятки автомобилей

В Одессе утром 10 февраля на штрафплощадке в результате пожара сгорели 20 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что сообщение о пожаре на Тираспольском шоссе поступило в 04:19. На месте спасатели установили, что горят автомобили на территории специализированного штрафплощадке временного задержания автомобилей. В течение часа пожар потушили.

"В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, повреждено 3 и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Фото: пожар на штрафплощадке в Одессе (od.dsns.gov.ua)

Напомним, в конце января во Львове подожгли авто журналистки "Радио Свобода". Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, им оказался студент. После инцидента он скрывался в Одессе.

Позже стало известно, что его отпустили под домашний арест.